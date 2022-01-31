РИАМО - 31 янв. За январь 2022 года на федеральном уровне был принят целый ряд оперативных и важных социальных решений, которые направлены на поддержку россиян и москвичей в частности, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что власти Москвы работают в едином ключе и в рамках общей общероссийской социальной стратегии. При этом во многом даже опережают ее. Депутаты столичной думы последовательно работают над повышением качества жизни москвичей.

«С начала этого года в России дополнительно индексированы пенсии выше инфляции. С 1 января страховая пенсия для неработающих пенсионеров увеличивается на 8,6% и в среднем составит 18 984 рублей. Люди получат доплату уже в февральские выплаты с учетом январского увеличения», — сказал Шапошников, напомнив, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон об индексации 28 января.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также подписал постановление об индексации с 1 февраля на 8,4% ряда федеральных социальных выплат, пособий и компенсаций. Речь идет о выплатах ветеранам ВОВ, инвалидам, Героям России, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также гражданам, пострадавшим на производстве.

В феврале материнский капитал проиндексируют на 8,4%. Выплаты на первенца составят 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс, рублей, если семья ранее не получала маткапитал. В противном случае сумма составит 168,6 тыс. рублей.

«При принятии бюджета Москвы на 2022 год для депутатов столичного парламента важнейшими оставались социальные приоритеты. Расходы соцнаправленности составляют более половины всей расходной части. Это 53% или 1,9 трлн рублей», — подчеркнул глава столичного парламента.

Он также добавил, что в столице с учетом региональной надбавки сумма минимальной пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января составляет 21 193 рубля. На поддержку пожилых граждан в столичном бюджете заложили 411,3 млрд рублей на этот год. Также с 1 января в Москве предусмотрена индексация соцвыплат на 4,8%. 257,5 млрд рублей предусмотрено на финансирование мер соцподдержки в натуральной форме.