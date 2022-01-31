РИАМО - 31 янв. Дорожные службы Подмосковья продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия вновь пришедшего в регион снегопада. За сутки очистили и обработали противогололедными материалами порядка 29 тыс. км дорог при помощи более 2,4 тыс. единиц спецтехники и около 3,9 тыс. рабочих, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега. По прогнозам синоптиков, на Центральную Россию наступает североатлантический циклон «Надя», который принесет в ближайшие 2 дня около четверти месячной нормы осадков в виде снега, а сугробы в московском регионе вырастут до 50-52 см.

«Ведутся очистка дорог и вывоз снега. Все дорожные службы мобилизованы. На дороги Подмосковья выведено более 2,4 тыс. единиц дорожной техники, в том числе порядка 600 комбинированных дорожных машин, и свыше 3,9 тыс. рабочих», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, работы ведут на основных дорогах и подъездах к деревням, а также на тротуарах и остановках общественного транспорта.