РИАМО - 31 янв. Водитель машины Lada наехал на женщину на 55-м км автодороги Куровское-Шатура, она погибла на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Происшествие случилось в 16:10. Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

По данному факту проводится проверка. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в подмосковном Королеве перевернулся автомобиль каршеринга, в аварии никто не пострадал. Перевернутый автомобиль спровоцировал серьезную пробку, объезжать которую приходилось по дворам.