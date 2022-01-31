РИАМО - 31 янв. Отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области напоминает, что граждане с инвалидностью независимо от установленной группы могут получить компенсацию в размере 50% от уплаченной премии по полису ОСАГО, сообщает пресс-служа фонда.

Льгота предусмотрена законом об обязательном автостраховании и раньше предоставлялась органами социальной защиты населения.

С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана ПФР и назначается его территориальными органами.

Одним из условий оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом является предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО.

Планируется исключить эту обязанность и полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и документов, как это работает со всеми пенсиями и социальными выплатами ПФР гражданам с ограниченными возможностями здоровья.