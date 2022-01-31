РИАМО - 31 янв. Перед судом предстанет 30-летняя участница организованной преступной группы лжеюристов, действовавшей в центре Москвы, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Девушка в период с 18 сентября 2020 года по 1 апреля 2021 года в составе организованной преступной группы неоднократно под видом оказания юридических услуг крала деньги у людей, в том числе у пенсионеров.

Аферисты под видом деятельности юридического лица ООО «Веритас» арендовали помещение, разработали формы договоров об оказании юридических услуг, которые в дальнейшем заключались с потерпевшими.

После заключения фиктивных договоров юридические услуги фактически не оказывались, условия договоров не исполнялись, денежные средства не возвращались.

Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим в ходе совершенных обвиняемой преступных действий превышает 16 млн рублей.