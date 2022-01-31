РИАМО - 31 янв. «Мострансавто» напомнило владельцам домашних животных о том, как правильно перевозить питомцев в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба компании.

Бесплатно в транспортных средствах можно провозить собак карликовых пород — на руках или в составе ручной клади, а также собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров.

На собаке должен быть намордник, короткий поводок и соответствующий опознавательный знак. Маленьких животных и птиц необходимо перевозить в специальных клетках, переносках или контейнерах.

Главное, чтобы габариты багажа суммарно не превышали в длину, ширину и высоту 120 см.

Проезд питомца оплачивается по тарифу на провоз ручной клади: в городском сообщении стоимость составляет 40 рублей, в пригородном до 25 км провоз животного также будет стоить 40 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 80 рублей, далее 50 км — 120 рублей.

Перевозка животного не должна доставлять дискомфорт другим пассажирам.