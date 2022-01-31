РИАМО - 31 янв. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду заключенных на принудительные работы, сообщает Nation News.

Ранее глава государства провел встречу с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Путин поддержал идею министра о замене колонии на принудительные работы для порядка 100 тыс. российских заключенных.

В этом случае граждане смогут заниматься полезной деятельностью, а также получать за это деньги. Кроме того, они смогут подготовиться к жизни на свободе.

Это решение станет выгодным и для бюджета страны, так как осужденные будут фактически сами оплачивать свое содержание.

Ранее Путин одобрил предложение Чуйченко ввести в ФСИН должность замдиректора, который займется созданием системы пробации осужденных. Новая служба будет заниматься вопросами адаптации бывших заключенных к жизни после освобождения из тюрьмы.