РИАМО - 31 янв. Адвокат Ольга Власова напомнила, что взятие ипотеки – всегда риск, ведь если обязательства по ней перестать выполнять, то право на распоряжение собственностью переходит кредитору, сообщает «МИР 24».
По словам специалиста, первое, что надо знать – на ситуацию можно повлиять даже тогда, когда покрыть задолженность по ипотеке в срок нет возможности.
Среди способов, которые помогут сохранить жилье – реструктуризация. Этот вопрос заемщик решает непосредственно с кредитором. Пересмотр графика выплат и снижение ежемесячного платежа могут стабилизировать ситуацию.
Также можно оформить новый займ по меньшей ставке. Это возможность частично снизить нагрузку. Оценивая настоящую ситуацию, юристы редко рекомендуют такое решение.
Еще одно решение – «ипотечные каникулы». Это льготный период сроком до 6 месяцев, когда заемщик имеет право приостановить или снизить сумму выплат.
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