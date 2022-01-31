РИАМО - 31 янв. Адвокат Ольга Власова напомнила, что взятие ипотеки – всегда риск, ведь если обязательства по ней перестать выполнять, то право на распоряжение собственностью переходит кредитору, сообщает «МИР 24».

По словам специалиста, первое, что надо знать – на ситуацию можно повлиять даже тогда, когда покрыть задолженность по ипотеке в срок нет возможности.

«Между просрочкой и началом исполнительного производства в среднем проходит год. За этот срок банк проигрывает ряд прописанных законом этапов: обращение к заемщику, составление досудебного требования о погашении, обращение в суд для взыскания полной суммы со штрафом. Если на этом этапе долг не погашается, взыскание обращается на заложенное имущество. Недвижимость арестуют и выставят на торги», – отметила эксперт.

Среди способов, которые помогут сохранить жилье – реструктуризация. Этот вопрос заемщик решает непосредственно с кредитором. Пересмотр графика выплат и снижение ежемесячного платежа могут стабилизировать ситуацию.

Также можно оформить новый займ по меньшей ставке. Это возможность частично снизить нагрузку. Оценивая настоящую ситуацию, юристы редко рекомендуют такое решение.

Еще одно решение – «ипотечные каникулы». Это льготный период сроком до 6 месяцев, когда заемщик имеет право приостановить или снизить сумму выплат.