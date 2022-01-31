РИАМО - 31 янв. Еще 5129 жителей Московской области получили подарочные комплекты «Новоселы Подмосковья». Их выдают вместе с ключами от квартир новостроек, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Застройщик ГК «Инград» передал новоселам 2142 комплекта: 1661 комплект – хозяевам ЖК «Новое Пушкино» в городском округе Пушкинский, 398 комплектов – новоселам ЖК «Новое Медведково» в Мытищах, 83 комплекта – покупателям квартир в ЖК «Одинград» в Одинцовском городском округе.

1599 комплектов досталось новоселам от группы «Самолет». Их получили 793 новесела из ЖК «Спутник» в Одинцовском городском округе, 645 – в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе, 161 – в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске.

А еще компания «Сити-XXI век» выдала 875 подарочных комплектов новоселам миниполиса «Серебрица» в городском округе Красногорск. Группа компаний «ФСК» вручила 200 комплектов хозяевам квартир в ЖК «Южная Битца» в Ленинском городском округе. «ЮИТ» передал 240 комплектов новоселам ЖК «Финский» в Щелкове. Компания 3-RED выдала 69 комплектов жильцам ЖК «Новокрасково» в Люберцах.

Подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства Московской области «Чуткая власть» – покупателям квартир в новостройке региона вместе с ключами вручают приветственный комплект. Теперь новоиспеченные жители могут воспользоваться спецпредложениями от 4 торговых сетей (Leroy Merlin, Петрович, «Твой Дом» и OBI) и сделать ремонт на выгодных условиях.