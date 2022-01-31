РИАМО - 31 янв. В Подмосковье впервые с ноября прошлого года снизилось количество жалоб на уборку подъездов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Как отметила глава ведомства Ольга Федина, за неделю в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 11,7 тыс. заявок от жителей. Более 8,2 тыс. заявок за этот период перешли в категорию закрытых (выполненных).

Количество обращений уменьшилось в 21 городском округе. В пятерку муниципалитетов с наибольшими темпами снижения количества заявок попали городские округа Бронницы (-46%), Луховицы (-43%), Лыткарино (-42%), Молодежный (-33%), Можайский (-32%).

Восход остается единственным муниципалитетом, откуда за неделю не поступило ни одной жалобы.