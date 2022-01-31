РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Жителей Балашихи приглашают поучаствовать в проектировании концепции по благоустройству Ольгинского лесопарка, мероприятие состоится 2 февраля в 19:00 в микрорайоне Павлино в школе №12, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Территорию Ольгинского лесопарка в 2021 году включили в программу Московской области «Парки в лесу». Благоустройство данного лесопарка планируют начать в текущем году.

Здесь планируют обустроить дорожки для прогулок, установить лавочки и освещение. Все работы будут проводить максимально бережно по отношению к природе и экологии. Пожелания жителей округа будет учитываться на каждом этапе проектирования.