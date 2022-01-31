РИАМО - 31 янв. Программу-бенефис «Нам – 15!» подготовил на своей большой сцене Московский губернский оркестр. Мероприятие состоится 3 февраля в 19:00, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Губернаторский оркестр – часть творческого коллектива МГТ, участник и создатель многих спектаклей театра. В праздничную программу оркестр под управлением главного дирижера Сергея Пащенко включил лучшие произведения из своего репертуара, а также эскиз предстоящей премьеры музыкального спектакля.

Слушатели смогут насладиться на концерте яркими инструментальными композициями, классической, эстрадной, джазовой и популярной музыкой в исполнении самих юбиляров, актеров МГТ и гостей.

Бенефис оркестра пройдет в 2 отделениях. В первом прозвучат инструментальные произведения в исполнении Губернаторского оркестра, а во втором зрителям представят эскиз будущего музыкального спектакля (режиссер – Алла Решетникова).

В спектакле участвуют Губернаторский оркестр Московской области и артисты МГТ Антон Соколов, Евгений Сыркин, Валентина Поломошнова, Диана Егорова, Степан Куликов, Вера Шпак, Эдуард Айткулов и другие.