РИАМО - 31 янв. Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро осуществляется согласно графику после проверки одного из составов, сообщили РИАМО в пресс-службе метрополитена Москвы.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщали о том, что на одной из станций БКЛ была приостановлена посадка на поезд, в вестибюле пахло гарью.

«Движение поездов на Большой кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции «Деловой центр» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции «Шелепиха». Состав был убран с линии для проверки», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе высадки пассажиров на короткое время увеличился интервал следования нескольких следующих поездов. Вскоре они начали следовать согласно графику.​