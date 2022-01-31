РИАМО - 31 янв. В этом году в Московской области выдалась настоящая русская зима, многие проводят свой досуг на природе, но следует помнить об опасности выхода на лед, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Работники противопожарно-спасательной службы Московской области ежедневно проводят профилактическую работу на водоемах региона.

«Ледовая поверхность водных объектов Подмосковья остается неоднородной в течение всей зимы. Спасатели ежедневно обнаруживают опасные участки на реках и озерах, где лед остается полностью непригодным для выхода на него человека, так как его толщина не достигает 7 см. Но даже на хорошо замерзших акваториях лед нельзя считать полностью безопасным. Ведь в разных местах одного и того же водоема он неоднороден», - напомнил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он уточнил, что любое происшествие легче предупредить, чем бороться с его последствиями, тем более последствия провала под лед могут стать необратимыми.

«Спасатели проводят большую профилактическую работу, ежедневно разъясняя рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на водоемах в зимний период. Каждому человеку следует прислушаться и не пренебрегать элементарными мерами безопасности. При нахождении в ледяной воде полное обморожение наступает в течение нескольких минут. Помощь за это время может просто не успеть прийти», - добавил Пестов.