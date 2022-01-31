РИАМО - 31 янв. В текущем году в Подмосковье продолжатся активное строительство и модернизация медицинских объектов, на эти цели из бюджета региона выделили свыше 9 млрд рублей. Основное внимание будет уделено тем местам, на которые указали жители, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в связи с резким подъемом заболеваемости омикрон-штаммом в Подмосковье значительно усилилась нагрузка на врачей и экстренные службы.

«Наша задача - оказать поддержку сфере здравоохранения. Поэтому особое внимание в области продолжим уделять строительству и модернизации медицинских объектов. Новые здания возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо, в соответствии с наказами наших жителей», - написал Брынцалов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в программу текущего ремонта включено 135 объектов здравоохранения, из которых 128 уже открыты.

«Контроль за реализацией наказов жителей - наше приоритетное направление работы, к которой подключены депутаты всех уровней», - подчеркнул председатель Мособлдумы.