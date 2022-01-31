РИАМО - 31 янв. В текущем году в Подмосковье продолжатся активное строительство и модернизация медицинских объектов, на эти цели из бюджета региона выделили свыше 9 млрд рублей. Основное внимание будет уделено тем местам, на которые указали жители, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что в связи с резким подъемом заболеваемости омикрон-штаммом в Подмосковье значительно усилилась нагрузка на врачей и экстренные службы.
По его словам, в программу текущего ремонта включено 135 объектов здравоохранения, из которых 128 уже открыты.
«Контроль за реализацией наказов жителей - наше приоритетное направление работы, к которой подключены депутаты всех уровней», - подчеркнул председатель Мособлдумы.
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