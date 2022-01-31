РИАМО - 31 янв. Высшая школа программной инженерии МФТИ и «Яндекса» будет готовить бэкенд-, фронтенд-, фуллстек-разработчиков и архитекторов программного обеспечения. В основе программы лежит проектная деятельность — большую часть времени студенты будут заниматься учебными проектами и проходить специальные курсы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это новый подход к обучению IT-специалистов, который позволит студентам подготовиться к предстоящей работе. В первый год предусмотрено 36 бюджетных мест.

Программа основана на методе проектного обучения: студенты учатся, решая практические задачи и разрабатывая реальные продукты.

Часть программы — обязательная для всех, часть — индивидуальная. Каждый семестр студенты будут составлять собственный учебный план, добавляя в расписание специальные курсы, которые помогут в реализации проекта. Среди основных дисциплин — математический анализ, линейная алгебра, языки программирования Java и C++, дискретная математика и архитектура операционных систем.

Приемная кампания начнется летом 2022 года. Руководителем факультета стал Алексей Малеев, директор Центра развития IT-образования МФТИ.

«Создание новой программы — большой шаг в развитии сотрудничества академии «Яндекса» и МФТИ. Вместе с командой института мы разработали концепцию программы и составили учебный план. Основой всего является проектная работа студентов, все завязано на нее. Преподавать будут в том числе эксперты из «Яндекса», они же будут курировать студенческие проекты», - рассказала генеральный директор компании в России Елена Бунина.

По ее словам, общеобразовательные курсы сформируют базу, на которую можно надстраивать дополнительные навыки по выбору студента, нужные как для развития проекта, так и для карьерного роста в целом.

«На 2-3 курсе студенты уже будут готовы к стажировкам, а выпускники смогут претендовать на позиции разработчиков в лучших российских и зарубежных компаниях. Задача программы — познакомить студентов с разнообразием инструментов для решения задач, научить их вести процесс разработки и работать в команде», — добавила Бунина.

Партнерские программы с вузами — одно из направлений работы академии «Яндекса». Базовая кафедра «Яндекса» — кафедра анализа данных — уже больше десяти лет действует в МФТИ и сейчас является частью физтех-школы прикладной математики и информатики.

«Открытие новой Физтех-школы с компанией «Яндекс» — это одновременно и тот шаг, которого ждут от нас абитуриенты, желающие быть востребованными в самых престижных IT-проектах после окончания института, и большой задел в реализации научных и прикладных проектов Физтеха в области информационных технологий», — рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.