РИАМО - 31 янв. Родители должны научить своих детей, что делать при встрече с бездомными собаками. Прежде всего, дети должны избегать мест, где можно встретить стаи собак, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации.

«К сожалению, жертвами укусов бездомных собак могут быть и дети. Родителям очень важно обучить своих малышей правилам общения с собаками: это касается не только бездомных собак, ребенок должен знать, как общаться и с любимыми домашними животными. Ответственность за безопасность детей, конечно, ложится на плечи взрослого», – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Избегать места, где живет и кормится стая

В первую очередь родителям необходимо рассказать ребенку о мерах предосторожности. Место, где собирается бродячая свора, нужно обходить стороной. Особенно вечером. Собаки будут защищать место, которое считают своим. Нужно обязательно сообщать о месте скопления бродячих собак в органы местного самоуправления с просьбой отловить животных и поместить их в приют.

Ребенку важно понимать, что собака – домашнее животное, у нее обязательно должен быть хозяин, она не должна находиться на улице безнадзорно.

Не привлекать внимание

Обычно бездомные собаки нападают на людей, нарушивших границы территории, где проживает и кормится стая. Как правило, одиночные бродячие собаки испытывают страх и настороженность и не подходят к человеку, но в ситуациях, когда они не могут избежать встречи, они также могут проявлять агрессию, особенно тогда, когда человек оказался неожиданно слишком близко.

Если ребенок случайно встретил бездомных собак, нужно стараться не привлекать к себе внимания, продолжая медленно уходить. Если животные не проявили интерес, важно просто уйти с территории, где они живут.