РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В Подольске определили победителей и призеров Зимнего кубка КСК «Фаворит» по выездке, сообщается в группе КСК в соцсети «ВКонтакте».

На базе КСК «Фаворит» 29 января прошли соревнования «Зимний кубок КСК «Фаворит» по выездке». В них приняли участие спортсмены конноспортивного клуба округа и частные владельцы.

В программе «Тест для начинающих» победила Мария Машкова, второе место заняла Алина Луковенко, третье - Василиса Монапова. В программе «Предварительный приз А. Дети» победила Дарья Плахотнюк, второе место заняла Элина Стесенко, третье - Руслана Функ.