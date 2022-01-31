РИАМО - 31 янв. Новый благоустроенный парк создадут в подмосковном Краснознаменске на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в Краснознаменске на территории бывшего «Детского сада КГБ СССР» создадим новую комфортную парковую зону, где будет интересно как взрослым, так и детям», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Общая площадь благоустраиваемой территории составит около 10 га. Согласно проекту, в парке будут созданы несколько зон для активного и спокойного отдыха, а также площадки для проведения различных мероприятий.

На зеленой территории парка появятся тропинки с различными типами покрытий в зависимости от тематики: центральные аллеи, по которым жители города будут пересекать парк из одной части города в другую, выложат прочной бетонной плиткой, а тропинки в прогулочных зонах — гранитным отсевом и деревянным настилом. Использование таких покрытий позволяет максимально сохранить существующую растительность.

Для выступлений и концертов на свежем воздухе на территории парка будет оборудован амфитеатр со сценой подиумом. Рядом с ним расположится современный фудкорт с внутренним двором и верандой под навесом. Для детей обустроят игровые площадки, а для взрослых — спортивные зоны с брусьями, тренажерами и теннисными столами.

Помимо прочего, наполнение парка включит в себя в себя песчаную волейбольную площадку, памп-трек, зону для выгула и дрессировки собак, а также горки для маленьких детей.