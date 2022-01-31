РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. В спортивном комплексе «Котельники» подвели итоги муниципального этапа Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях участвовали спортсмены 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.

Среди футболистов 2004-2005 г. р. 1-е место заняла школа №3, 2-е – школа №1 и 3-е – школа №2. В категории 2006-2007 г. р. первой стала школа №2, второй – школа №1, третьей – школа №3. В категории 2008-2009 г. р. 1-е место получили учащиеся школы №3, 2-е – школы №2, 3-е – школы №1. Среди ребят 2010-2011 г. р. первыми стали ребята из школа №2, вторыми – из школы №3, третьими – из школы №1.