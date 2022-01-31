РИАМО - 31 янв. Благотворительный фонд развития социальных программ совместно с Противораковым обществом России проведут 4 марта вебинар «Вакцинация и скрининг: Реализация глобальной стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки в России», сообщает пресс-служба фонда.

Международное общество по ВПЧ объявило 4 марта Всемирным днем борьбы с вирусом папилломы человека. Он пройдет под лозунгом «Одной проблемой меньше!».

ВПЧ вызывает рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов. Рак шейки матки занимает первое место среди причин смертности от рака у женщин в возрасте 35-40 лет.

В рамках Zoom-конференции с 10 до 13 часов будут выступать с докладами ведущие российские специалисты по вопросам реализации глобальной стратегии ВОЗ по ускорению элиминации (снижение заболеваемости - ред.) рака шейки матки.

Кроме того, на вебинаре поднимут вопросы нормативного регулирования программ ВПЧ-скрининга и вакцинации от ВПЧ, а также обсудят клинические аспекты лечения и профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний.