РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из общежития на улице Железнодорожной, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего уроженца Рязанской области о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон из комнаты общежития на улице Железнодорожной. Общая сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 29-летний уроженец Тамбова, проживающий в соседней комнате общежития. Злоумышленник, находясь в комнате своего соседа, похитил оставленный на кровати мобильный телефон, который в дальнейшем сдал в одну из скупок Подольска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.