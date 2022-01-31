РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и депутат городского совета Балашихи Александр Евсюткин в рамках акции «Единой России» «Мой выбор» организовали экскурсию в Гидрометеотехникум округа для ребят из приемных семей, сообщает пресс-служба парламентария.

Руководитель учреждения Ирина Никитина показала им лаборатории и оборудование, которые осваивают студенты, поступая в техникум после 9 класса.

«Мы готовим студентов по 4 специальностям: «метеорология», «радиотехнические информационные системы», «рациональное использование природохозяйственных комплексов», «инфокоммуникационные сети и системы связи», а также по профессии: лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)», – сказала Никитина.

Она добавила, что обучение по каждому направлению – разное. Например, на техника-метеоролога – 3 года и 8 месяцев, а чтобы стать квалифицированным специалистом по обслуживанию телекоммуникаций – 4 года и 10 месяцев.

В ходе беседы с ребятами депутаты вспомнили, как они выбирали профессию.

Ефимов рассказал, что хотел стать военным и думал поступать в военное училище, но после службы в Пограничных войсках решил поступать в Московский институт управления по специальности «инженер-экономист по организации управления».

«Тогда в нашей стране происходили кардинальные изменения – гласность, демократия, перестройка… Затем уже, когда стал депутатом в Железнодорожном, окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция», – пояснил Ефимов.

Он посоветовал ребятам выбрать специальность и профессию по душе и продолжать учиться всегда.

«Представьте, 30 лет назад еще не было никаких мобильных, а компьютеры работали на бумажных перфокартах и каждый весил не одну тонну. А теперь с помощью мобильного мы оплачиваем счета, заказываем еду, разговариваем с родными, снимаем фото и видео, оформляем на госуслугах справки и т.д. Так что и я продолжаю учиться», – подчеркнул парламентарий.

Александр Евсюткин добавил, что учебу еще полезно совмещать со спортом.

«Добившись звания мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу и будучи многократным чемпионом России, Европы, Евразии, двукратным чемпионом Мира, я продолжаю заниматься и ездить на соревнования, несмотря на работу и активную общественную деятельность», – заключил Евсюткин.

Ребята поблагодарили за интересную экскурсию и обещали подумать над выбором профессии, когда придет время поступать.