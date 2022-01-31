РИАМО - 31 янв. В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу мужчину 1986 года рождения. Он обвиняется в избиении знакомого, повлекшем смерть, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По информации следствия, 25 января в квартире дома по Береговому проезду после употребления алкоголя обвиняемый избил своего знакомого. Травмы оказались серьезными, потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть по неосторожности).

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.