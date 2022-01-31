РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Шахматисты Люберец завоевали 12 медалей на первенстве городского округа среди детей старших возрастных групп, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования по быстрым шахматам проходили 29 и 30 января во Дворце спорта «Триумф». В них участвовали 92 ребенка.

«В турнире в возрастной группе до 13 лет призерами стали Арсений Мараканов (золото), Саша Курдагия (серебро), Роман Баклюков (бронза). Дарья Лейсли (золото), Софья Панюшкина (серебро), Милана Захарова (бронза). В старшей группе - Саша Курдагия (золото), Тимофей Наскальный (серебро), Игорь Акимов (бронза), Варвара Чекан (золото), Дарья Лейси (серебро), Арина Чекан (бронза)», - отметил Ружицкий.

По его словам, абсолютного результата добился Саша Курдагия.

«Он выиграл все свои 9 партий. Ему всего 10 лет, а он уже имеет 1-й взрослый разряд. Саша добился права играть в феврале в финале взрослого чемпионата», - добавил Ружицкий.