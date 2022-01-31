РИАМО - 31 янв. В текущем году на территории Московской области планируют ввести в эксплуатацию 23 новых объекта здравоохранения. На эти цели выделили 9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Сфера здравоохранения испытывает сейчас колоссальные нагрузки, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому особое внимание уделяется строительству и модернизации объектов. Новые здания возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо, в соответствии с наказами наших жителей. На эти цели мы выделили необходимое финансирование из бюджета, чтобы все работы были выполнены в срок», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что в прошлом году в регионе появились 9 новых поликлиник — в Химках, Красногорске, Подольске, Балашихе и Реутове. Капитально отремонтировали и модернизировали 47 поликлиник, 65 медицинских стационаров и 34 подстанции скорой медицинской помощи (СМП).

В этом году появится еще 23 медобъекта: 8 поликлиник (Балашиха, Мытищи, Реутов, Коломна, Домодедово) и 3 подстанции СМП (Солнечногорск, Кашира, Видное).

Всего в текущем году будет запущено строительство 32 объектов, часть из них завершится в последующие годы. На эти цели в бюджете Московской области заложено 9,1 млрд рублей.

В этом году будут увеличены и модернизированы мощности службы региональной скорой медицинской помощи. В 2021 году помощь жителям Подмосковья оказывали 660 бригад медиков, а в 2022-м их количество увеличится до 700.