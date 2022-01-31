РИАМО - 31 янв. Сборная России по санному спорту одной из первых прибыла на Олимпийские игры. Главный тренер команды Сергей Чудинов отметил, что команда уже акклиматизировалась, а прекрасная погода в Китае повышает эмоциональный фон у спортсменов и тренеров, сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

«Сейчас в спокойном режиме занимаемся физической подготовкой, чтобы подойти к соревнованиям в наилучшей форме», – рассказал Чудинов.

По его словам, те спортсмены, которые впервые в этот раз участвуют в Играх, находятся на эмоциональном подъеме.

«Буквально сегодня осмотрели трассу, прошли ее сверху вниз, изучили кондиции льда. В Яньцине сейчас работают лучшие ледовары планеты, в том числе и россияне. Поэтому покрытие получилось очень хорошее», – отметил старший тренер команды Виктор Кнейб.

В составе сборной России по санному спорту на зимних Олимпийских играх в Пекине будут выступать и опытные спортсмены из Подмосковья. В состав команды вошли Виктор Демченко, Семен Павличенко и Роман Репилов.