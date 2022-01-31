РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают жителей округа об опасности льда на водоемах из-за смены температуры, сообщили в ведомстве.

Из-за скачка температуры воздуха лед на водоемах стал пористым, из-за чего человек может провалиться в воду.

«Ледовая поверхность водоемов очень обманчива. На вид лед кажется надежным и крепким, но даже там, где его толщина составляет более 7 см, есть вероятность провалиться, так как колебания температуры воздуха сделали лед пористым. Такая структура льда делает его ломким. Он не станет предупреждающе трещать, а просто проломится под ногами в самый неожиданный момент», – добавил начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.

Согласно данным мониторинга, максимальная толщина льда водоема в Подмосковье достигла 40 см.