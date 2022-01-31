РИАМО - 31 янв. Участники 3 сезона московского областного проекта «Театральный поединок» могут подать заявки с понедельника. Это конкурс по актерской импровизации с участием учеников детских школ искусств и представителей молодежных театральных коллективов, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Заявки можно подавать до 10 февраля включительно. К заявке нужно приложить видеовизитку коллектива, на основании по результатам заочного отбора будет сформирован список участников. Жюри объявит 32 коллектива-участника 28 февраля.

С марта по декабрь запланирована образовательная и конкурсная программы. С участниками поработают профессиональные актеры и режиссеры. Коллективам предстоит сразиться в актерской импровизации.

Все конкурсанты соберутся на финале, чтобы поучаствовать в мастер-классах, играх и воркшопах, а также выступить на гала-концерте.