РИАМО - 31 янв. Московская область вошла в топ-10 лидеров среди российских субъектов по количеству бронирований туров на конец июня, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В прошлом году в России началась акция «Раннее бронирование». Активность туристов с планами на лето увеличилась в январе 2022 года. Во второй половине месяца рост бронирований по всем направлениям вырос более чем на 70% в сравнении с уровнем спроса конца прошлого года.

Кроме Московской области в топ-10 направлений, пользующихся спросом у туристов на конец июня, вошли Сочи, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Кавказские Минеральные Воды и другие регионы.

Больше всего туристов интересуют дефицитные популярные отели.

Ранее Подмосковье также вошло в топ-5 самых востребованных направлений у туристов по данным рейтингов Национальной системы бронирования Bronevik.com и единой системы управления системами бронирования Travelline.