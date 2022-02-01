Как дистанционно открыть, продлить и закрыть больничный с симптомами ОРВИ в Москве

Сам по себе электронный формат создан для того, чтобы все данные о болезни человека, поликлинике, лечащем враче, диагнозе и сроке нетрудоспособности автоматически отправлялись работодателю. С введением нового порядка, который регулирует Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования», пациентам больше не нужно стоять в очереди, получать бумажные больничные, ставить на них печати. К тому же должно существенно уменьшиться число ошибок. В Москве пациент всегда имеет доступ к больничным через электронную медицинскую карту в приложении ЕМИАС или на сайте mos.ru.

Помимо этого, сейчас в столице в связи с распространением штамма «омикрон» введено дистанционное открытие, закрытие и продление больничных.

Борьба с «омикроном»: какие ограничения действуют в Москве и Подмосковье>>