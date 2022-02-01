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  2. Как дистанционно открыть, продлить и закрыть больничный с симптомами ОРВИ в Москве
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Как дистанционно открыть, продлить и закрыть больничный с симптомами ОРВИ в Москве

Об электронных больничных листах и их дистанционном оформлении в Москве – в материале РИАМО.
© сайт мэра Москвы

Как работает электронный больничный

© сайт мэра Москвы

Сам по себе электронный формат создан для того, чтобы все данные о болезни человека, поликлинике, лечащем враче, диагнозе и сроке нетрудоспособности автоматически отправлялись работодателю. С введением нового порядка, который регулирует Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования», пациентам больше не нужно стоять в очереди, получать бумажные больничные, ставить на них печати. К тому же должно существенно уменьшиться число ошибок. В Москве пациент всегда имеет доступ к больничным через электронную медицинскую карту в приложении ЕМИАС или на сайте mos.ru.

Помимо этого, сейчас в столице в связи с распространением штамма «омикрон» введено дистанционное открытие, закрытие и продление больничных.

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Как дистанционно открыть больничный

© сайт мэра Москвы,   Денис Гришкин

При наличии симптомов ОРВИ москвичи могут, как и прежде, пойти в поликлинику к дежурному врачу либо обратиться к врачу по записи, а также вызвать врача на дом по телефону 122. Однако появился и новый вариант: с 28 января, оставив заявку на официальном сайте, можно будет никуда не идти. В заявке нужно будет указать стандартные данные: фамилию, имя и отчество, адрес, телефон, номера полиса ОМС и СНИЛС. Затем с больным свяжется врач, проведет консультацию по телефону, выпишет электронный рецепт на лекарства. Больничный откроют на стандартные семь дней.

С соответствующим указом мэра можно ознакомиться на сайте mos.ru. 

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Как закрыть или продлить больничный

© сайт мэра Москвы

Когда положенная неделя подойдет к концу, врач из поликлиники снова свяжется с пациентом, спросит о самочувствии и, если человек выздоровел, закроет больничный лист. При этом никаких дополнительных действий от пациента не потребуется, все данные будут переданы работодателю в электронном формате. Документ отобразится и в электронной медицинской карте.

Если же симптомы болезни сохранятся, врач все так же дистанционно продлит больничный. А вот продлить больничный через электронную форму не получится, нужно будет ждать звонка из поликлиники. При необходимости осмотра пациент по-прежнему сможет вызвать врача на дом из поликлиники, в том числе через mos.ru, или позвонив по телефону 122.

Если из поликлиники по какой-то причине не позвонили, лучше связаться с медучреждением самостоятельно. Сделать это можно, найдя соответствующий телефон на сайте мэрии. Также можно обратиться в приемную Департамента здравоохранения Москвы по телефону +7 (499) 251-83-00 или почерпнуть полезную информацию из официального паблика «ВКонтакте». Судя по комментариям пользователей, пока система работает неидеально, и в ряде случаев для открытия или закрытия больничного по-прежнему приходится обращаться в поликлинику лично.

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