РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. Востряковскую амбулаторию в Домодедове начнут капитально ремонтировать в 1 квартале 2022 года, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Начнем капитальный ремонт Востряковской амбулатории в 1 квартале 2022 года. Заменим инженерные коммуникации, двери и окна, проведем ремонт фасада и крыши, а также перепланировку помещений», — написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что внутренняя отделка будет выполнена по стандарту поликлиник Подмосковья — он включает современную навигацию и зону комфортного ожидания для пациентов. После ремонта в амбулатории появятся новая мебель и современное оборудование.

Завершить работы планируют в декабре.