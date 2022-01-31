РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. Приговором Мытищинского городского суда осужден гражданин РФ 1981 г. р. на 2 года лишения свободы условно за совершение кражи с банковского счета, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Гражданин в ТРЦ «Нора» на проспекте Андропова в Москве обнаружил банковскую карту ПАО «Сбербанк России», принадлежащую незнакомой гражданке. Он прошел в один из магазинов и незаконно оплатил товары на сумму 1 548 рублей, не имея на то разрешения собственника.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ущерб потерпевшей возместил.

Суд, учитывая данные о личности подсудимого, который официально трудоустроен (имеет положительные характеристики), обстоятельства, смягчающие наказание, посчитал возможным дать шанс на исправление, назначив наказание условно.