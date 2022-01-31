РИАМО - 31 янв. В России стартовали съемки шоу «Новая звезда — 2022», в число претендентов на победу в музыкальном конкурсе вошла представительница Подмосковья, сообщает пресс-служба телеканала «Звезда».

«Новая звезда» — это музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов РФ. Главная цель проекта — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны.

На проекте «Новая звезда — 2022» Московскую область представляет 21-летняя Анна Колесникова (STROMIZ) из Лобни. Начиная с первого эфира программы подмосковные телезрители путем СМС-голосования смогут поддержать свою землячку в том случае, если она не пройдет в финал по решению жюри.

Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 9 апреля. Шоу покажут на телеканале «Звезда».