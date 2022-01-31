РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. В городском округе Мытищи на Олимпийском проспекте в понедельник вечером образовалась пробка длиной около 3 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено в сторону Пироговского шоссе. Пробка начинается на пересечении с ул. Силикатной и продолжается на Пироговском шоссе. Заторы также наблюдаются и в обратную сторону.

Кроме того, затруднено движение на улицах Колпакова, Мира, Угольная и Новомытищинском проспекте.