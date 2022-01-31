РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Люберецкое отделение партии «Единая Россия» вошло в тройку лучших в Подмосковье по эффективности работы за 2021 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Секретарь Московского областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил о результатах на расширенном заседании политсовета.

«Наиболее эффективной по результатам 2021 года была признана работа партийных активов в Щелкове, Сергиевом Посаде и Люберцах. Хочу поблагодарить все местные отделения и персонально их секретарей за включенность в решение поставленных задач и проведенную работу», – сказал Брынцалов.

Также отметили работу по реализации наказов избирателей, поступивших в адрес «Единой России» в период выборной кампании прошлого года.

«Нами уже проведена большая работа, и важно, чтобы жители Подмосковья знали, что уже реализовано в разрезе каждой территории и какие планы по объектам и мероприятиям на 2022 год», – добавил Брынцалов.

Он напомнил, что региональное отделение партии приняло в работу порядка 780 тыс. наказов. Из них около 106 тыс. были решены до конца года. В настоящий момент в работе муниципалитетов находится 337 тыс. обращений.

«Рабочая группа по исполнению наказов в городском округе Люберцы включает в себя депутатов Мособлдумы, депутатов местной партийной фракции, членов политсовета, лидеров общественного мнения. Все они – профессионалы высокого уровня, способные решить любые задачи. Исполнение обращений избирателей – наш общий вектор направления в работе», – уточнил глава Люберец Владимир Ружицкий.