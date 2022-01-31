РИАМО - 31 янв. В округе Ступино ввели в эксплуатацию газопровод-связку п. Михнево – с. Липитино. Это первый завершенный в 2022 году объект губернаторской программы газификации, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

По программе специалисты компании реконструировали газопровод и построили еще 500 метров новых сетей. Теперь газ получают 40 жителей этих населенных пунктов.

Всего в течение года в рамках программы губернатора в Подмосковье будет построено 50 газопроводов. Доступ к газу получат свыше 9,7 тыс. жителей региона. Полный список представлен на карте.

Включить свой населенный пункт в программу можно обратившись в министерство энергетики Подмосковья, необходимо также предоставить документ о постоянном количестве зарегистрированных жителей – их должно быть не менее 30.

Еще один критерий - предельный лимит капитальных затрат по программе на 1 жителя не должен превышать 250 тыс. рублей.