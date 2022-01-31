РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Баннер сгорел на одном из сетевых магазинов электроники в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел в понедельник утром на улице Кирова.

«Горел баннер на здании магазина «М.Видео» между 6:00 и 6:30 утра», - сказал очевидец.

Как отметили в комментариях к тематическому посту в группе «Подольск» в соцсети «ВКонтакте», сначала прохожие заметили черный дым из-под баннера вверху, а затем началось возгорание.

Получить оперативный комментарий у пожарной охраны округа не удалось.