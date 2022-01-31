РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» приостановил прием населения по 14 февраля, связаться с ним можно в режиме онлайн, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости в Московской области в период с 31 января по 14 февраля региональным оператором прием физических лиц осуществляться не будет.

При необходимости физические лица могут обратиться к сотрудникам ООО «Сергиево-Посадский РО» посредством электронной почты: do_mytischi@regop.ru или позвонить по телефону: 8(499)322-47-23, добавочные номера: 6567; 6597.