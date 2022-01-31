РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 янв. Воспитанники спортивной школы «Котельники» завоевали 6 медалей на турнире по боксу, посвященном памяти заслуженного тренера СССР В. А. Лаврова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях в Москве участвовали юноши 2006-2013 годов рождения.

Первые места заняли Богдан Ганжа, Вячеслав Ганжа, Василий Шобей и Самвел Царукян. Вторые места получили Шамиль Сулейманов и Богдан Царукян.

Ребят тренирует Сергей Горяев.