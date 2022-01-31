РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска по 6 февраля проверят водителей на трезвость в ходе рейда, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Проверка проходит в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» в целях предупреждения случаев дорожно-транспортного травматизма. При проведении рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи) водителям разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Жителей просят сообщать о лицах, управляющих автомобилем в пьяном состоянии, в дежурную часть по телефону: 8(496)768-16-15.