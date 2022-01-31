РИАМО - 31 янв. Глава Электрогорска Сергей Дорофеев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о том, что территорию озера Стахановское планируется благоустроить к концу года. Этот проект стал победителем V Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, организованного по инициативе президента, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Я пригласил вас, чтобы обсудить актуальные вопросы жизни городского округа. Экономика у вас традиционно на хорошем уровне, важно также образование, здравоохранение. Знаю, что вы школу запустили, необходимо обеспечить и благоустройство. Как обстоят дела с озером Стахановское?» - обратился Воробьев к главе Электрогорска.

По проекту в центре города появится комфортная набережная с пляжной зоной и спусками к воде. На этой территории установят детскую и волейбольную площадки, столы для настольного тенниса, организуют зоны отдыха. Работы проведут, сохранив природное своеобразие озера.

«Был запрос жителей на благоустройство. Это место, куда приходит большое количество детей и взрослых. В 2021-м мы приняли участие в программе «100 прудов и озер» и очистили Стахановское. К работам приступим в апреле-мае, завершим - осенью», - рассказал Дорофеев.

Еще одно важное для муниципалитета событие – капитальный ремонт единственной в округе взрослой поликлиники. За 62 года здание ремонтировали лишь раз, и то косметически. Губернатор поручил начать работы в этом году.

По итогам прошлого года бюджет Электрогорска вырос почти на 20%, во многом это произошло благодаря инвестпроектам. Так, предприятие «Кроношпан», занимающееся производством ДСП и ЛДСП, вложило 2,5 млрд рублей. Среди других крупных инвестиционных проектов – строительство производственно-складского комплекса «ЭКОлаб», выпускающего диагностические тест-системы и лекарства, а также модернизация ГРЭС-3.

Воробьев подчеркнул, что в каждом муниципалитете должна быть флагманская школа. По словам главы Электрогорска, в округе таким учебным заведением является лицей, второй корпус которого открыли к 1 сентября прошлого года.

«Для города это прорыв. 40 лет в Электрогорске не строили объекты образования. Благодаря этому мы решили проблему второй смены в округе», - заключил Дорофеев.