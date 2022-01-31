РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. В городском округе Мытищи мобильные офисы «Мособлгаза» в феврале будут работать 1-3 февраля, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подмосковье в рамках программы социальной газификации продолжают работу мобильные офисы Мособлгаза.

Подать заявку на подведение газа до границ участка и заключение комплексного договора, а также задать вопросы специалистам компании можно во вторник, 1 февраля, в деревне Данилково. В среду, 2 февраля, передвижной офис приедет в село Марфино. А 3 февраля он будет в деревне Сорокино. Время работы с 10:00 до 16:00.

Графики движения мобильных офисов опубликованы на сайте «Мособлгаза» в разделе «Социальная газификация». Если среди них нет конкретного населенного пункта, то заявку на проведение встречи можно подать в территориальном сельском отделении, либо через старосту.