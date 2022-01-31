РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Деревня Русавкино-Романово подмосковной Балашихи вошла в президентскую программу по соцгазификации, в настоящий момент там завершились строительно-монтажные работы по проведению газопровода, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Тема социальной газификации стала одной из главных на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС. В этом году голубое топливо придет в дома еще 1,7 тыс. населенных пунктов региона. Только в 1 квартале трубы подведут к участкам в 295 деревнях и селах.

В настоящее время в Балашихе завершены строительно-монтажные работы в д. Русавкино-Романово. В конце марта строительно-монтажные работы по проведению газопровода начнут в д. Федурново, их планируется завершить до 10 апреля. В деревнях Черное, Полтево, Павлино и в частном секторе Балашихи строительно-монтажные работы планируется начать во второй половине 2022 года, сроки выхода и подрядчики корректируются филиалом «Восток» АО «Мособлгаз».

В д. Пестово работы были проведены ранее, догазификация домовладений не потребовалась, поскольку работы по газификации домов уже выполнены вне проекта «Социальная газификация».

В городском округе в программу «Социальная газификация» в 2022 году вошли 5 населенных пунктов. В 2021 году голубое топливо поступило в 7 населенных пунктов: в деревни Дятловка, Фенино, Пуршево, Соболиха, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово и в село Новый Милет.

На территории Балашихи расположено 13 населенных пунктов, из которых 12 вошли в программу социальной газификации.

Подать заявку на соцгазификацию можно на сайтах «Мособлгаза» и госуслуг, а также в более 700 стационарных и мобильных офисах, открытых по всей территории Подмосковья. Главное условие: дом должен быть официально зарегистрирован, а населенный пункт - подключен к магистральному газопроводу.