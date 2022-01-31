РИАМО - 31 янв. Журналисты издания Financial Times создали список, в который входят приближенные к президенту РФ Владимиру Путину. В отношении них хотят ввести санкции, в случае войны с Украиной, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, санкции коснутся высокопоставленных представителей исполнительной власти России, руководителей государственных компаний, а также их родственников.

Источник издания отметил, что в список вошли те, кто играют роль в принятии государственных решений.

Ранее в Америке пригрозили, что санкции не будут вводить постепенно, это случится единовременно.