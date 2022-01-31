РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Городской округ Подольск занимает лидирующую позицию по предоставлению земельных участков многодетным семьям в 2021 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье по итогам 10-летней работы по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками из 51 966 семей, поставленных на учет, 30 574 семьи получили наделы для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства площадью от 10 до 15 соток. Это составляет 59% общей очереди.

Лидерами по количеству предоставленных участков в 2021 году стали городские округа: Подольск - 445, Орехово-Зуевский округ - 153, Люберцы - 148, Химки - 137, Серпухов - 136, Богородский округ - 135, Коломна - 134.

Наибольшее количество земельных участков с 2011 года предоставили в Щелкове - 1 634 семьям, Орехово-Зуевском округе - 1 338, Богородском округе - 1 246, Подольске - 1 149, Сергиево-Посадском округе - 1 135, Коломне - 1 009, Раменском округе - 1 006, Серпухове - 959, Дмитровском округе - 945, округе Пушкинский - 926, Химках - 909, Чехове - 865, Наро-Фоминском округе - 853