РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 янв. Приговором Мытищинского городского суда осужден мужчина к 1 году 3 месяцам лишения свободы за кражу двух велосипедов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подсудимый 1977 года рождения осужден без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кражи были совершены из подъездов многоквартирных домов в Мытищах.

Мужчина и его подельник в подъезде многоквартирного дома перекусили пассатижами противоугонный металлический трос и похитили имущество. Причинив потерпевшим значительный материальный ущерб на общую сумму 40 тыс. и 30 тыс. рублей.

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал в полном объеме, уголовное дело по его ходатайству было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Суд учел данные о личности подсудимого, который ранее неоднократно судим и отбывал наказание.

При вынесении наказания, суд учел, что на путь исправления подсудимый не встал, и спустя незначительное время после освобождения вновь совершил преступление.