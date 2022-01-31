РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. Во Всероссийских соревнованиях по самбо, проходивших в Домодедове, приняли участие более 400 спортсменов из 10 округов Подмосковья и 30 регионов России, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек от 14 до 16 лет, посвященные 300-летию со Дня образования прокуратуры, прошли 29-30 января на стадионе «Авангард».

«Рад, что событие такого уровня прошло в Домодедове — спортсмены приехали к нам из самых разных уголков страны», - сказал глава Домодедова Михаил Ежокин.