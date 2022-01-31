РИАМО - 31 янв. Жителю Подмосковья предъявили обвинение в пропаганде движения АУЕ (запрещенная в России экстремистская организация – ред.) по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Установлено, что фигурант уже был судим и имеет определенный статус в криминальной среде, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 35-летний обвиняемый является участником запрещенного общественного движения АУЕ и имеет определенный статус в криминальной среде и следит за соблюдением определенного жизненного уклада в исправительных колониях.

Расследование уголовного дела сопровождали сотрудники УФСИН России по Московской области и ГУ МВД России по Подмосковью.

В рамках расследования дела следователи провели обыски в нескольких камерах СИЗО, в том числе в той, где содержится фигурант. В ходе обысков были изъяты записки и документы, пропагандирующие правила жизни и поведения приверженцев запрещенного движения АУЕ.

Помимо прочего, в ходе расследования допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки и получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы.

Отмечается, что в настоящий момент в производстве следователя на завершающей стадии находится дело о пропаганде экстремистской организации в отношении еще одного жителя Подмосковья, который ранее содержался под стражей в указанном СИЗО.