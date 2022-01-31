РИАМО - 31 янв. В понедельник в аэропортах Московского региона отменили и задержали 48 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково 4 рейса задержано, в Домодедове – 9 задержек и 4 отмены, в Шереметьеве – 3 задержки и 27 отмен.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там есть информация об одном отмененном рейсе.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.